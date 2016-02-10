ГДП прокомментировала информацию об использовании дорожной полицией поддельных алкотестеров

Это проделки лиц, желающих в иной форме довести до общества достижения полиции

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Главное управление дорожной полиции Главного управления полиции города Баку прокомментировало информацию об использовании дорожной полицией поддельных алкотестеров.

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью управления, полковник полиции Вагиф Асадов, на видеокадрах, в которых утверждается, что применяются поддельные алкотестеры, сотрудник полиции не совершает никакого правонарушения: "На этих кадрах водитель просто интересуется о законности алкотестеров. Сотрудник ДПС отвечает на все вопросы водителя в соответствии с инструкцией. После этого водитель, следуя законным требованиям сотрудника полиции, проходит обследование алкотестером. Я неоднократно смотрел это видео, не но увидел там правонарушения или вопроса относительно поддельных алкотестеров".

Он добавил, что информация об использовании дорожной полицией поддельных алкотестеров необоснованная: "В Азербайджане дорожная полиция оснащена современнейшей техникой и оборудованием. О поддельном оборудовании не может быть и речи. Это проделки лиц, желающих в иной форме довести до общества достижения полиции. Но им это не удастся".

В.Асадов подчеркнул, что если водитель недоволен результатом алкотестера, его отвозят в медицинское учреждение для повторного теста.

Результаты теста сообщаются обследуемому лицу. Инспектор оформляет документы в соответствии с законодательством лишь в том случае, если обследуемый соглашается с результатами теста и сам признается, что находится в нетрезвом состоянии.