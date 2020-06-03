ГДП предупредило население в связи с ношением медмасок

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Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Азербайджана обратилось к физическим и юридическим лицам, занимающимся пассажирской деятельностью, а также пассажирам, пользующимся общественным транспортом.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"В связи с привлечением к административной ответственности за нарушение требований на основе решения Кабинета министров Азербайджанской Республики, установленных в целях предотвращения массового распространения на территории страны нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19) об использовании личных средств защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и т.д.) с соблюдением социальной дистанции, 2 июня 2020 года было внесено изменение в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики.

Так, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица - 100 манатов, юридические лица - 200 манатов.

За повторное нарушение лицом, получившим административное взыскание, со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания физические лица будут оштрафованы в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - 400 манатов".