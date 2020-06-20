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ГДП предупредило граждан, желающих отправиться в районы без разрешения

ГДП предупредило граждан, желающих отправиться в районы без разрешения

"Мы и в прошлый раз предупреждали о том, что лица, не имеющие разрешения, не должны выезжать в районы. Однако, несмотря на предупреждения, многие пытались уклониться от этого, поехав окольными путями". 

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев. 

"В настоящее время ведется расследование в отношении тех, кто покинул места жительства без разрешения, отправившись в районы по грунтовым дорогам. Отныне те, кто попытается сделать то же самое, будут выявлены специальными техническими средствами и привлечены к ответственности", - отметил К.Алиев.

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