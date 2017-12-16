ГДП предупредила владельцев грузовиков

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило занятых грузоперевозками водителей и владельцев транспортных средств.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью управления, в соответствии с законом "О дорожном движении", до начала движения и во время него водитель должен контролировать размещение, закрепление и состояние груза с тем, чтобы он не выпал и не мешал движению.

Отмечается, что за нарушение этих правил в соответствии со статьей 327.1 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафа в размере 40 манатов. С учетом фото- и видеорегистрации административных правонарушений с помощью специальных технических средств, Главное управление ГДП информирует водителей и владельцев транспортных средств о том, что в отношении них за нарушение правил грузоперевозок будут составляться электронные протоколы об административных правонарушениях.