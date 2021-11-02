ГДП предупредила о штрафах за непропуск пожарных машин

11:02

"Минувшим днем в соцсетях распространились кадры с действиями водителя, отказавшегося уступить дорогу пожарной машине, которые вызвали осуждение в обществе".

Об этом Report заявил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, данное действие является нарушением правил дорожного движения, создает административную ответственность и является проявлением равнодушия к событию жизненно важного значения.

"Каждый гражданин должен знать, что никто не застрахован от несчастного случая. В соответствии с законом "О дорожном движении" для водителей определены обязанности и ответственность при подобных случаях. Еще раз хотим довести до сведения водителей, что за отказ пропустить

транспортное средство со специальными звуковыми сигналами, красным или синим маячком, которые обладают правом преимущества в движении, а также при присоединении к организованной транспортной колонне водителю грозит штраф в размере 100 манатов и 3 штрафных балла", - отметил он.