ГДП предупредила находящихся за рулем родителей в связи с Днем знаний

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "В связи с началом 15 сентября нового учебного года были усилены меры безопасности на дорогах. Окрестности всех школ контролируются дорожной полицией, выделены наряды для дежурства у школ".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, цель заключается в том, чтобы избежать пробок на дорогах в день начала учебного года, организовать нормальный поток движения и обеспечить безопасность дорожного движения: "Опыт последних лет показывает, что иногда родители пытаются припарковать автомобили у школ и по их вине возникают пробки. Нередко, привозя в школу первоклашек, вместе с родителями на других автомобилях приезжают их родственники, что также приводит к некоторым трудностям. В большинстве случаев даже не соблюдаются правила остановки и стоянки транспортного средства".

В. Асадов заявил, что с учетом вышесказанного, 15 сентября будут усилены меры безопасности на улицах и дорогах у школ: "В связи с осуществлением дорожной полицией дополнительных мер, просим владельцев автомобилей соблюдать требования закона во избежание дорожно-транспортных происшествий и искусственных пробок у школ. Не следует забывать, что люди, пользующиеся общественным транспортом, также будут ехать в учебные заведения и, создавая пробки, водители помешают их своевременному прибытию в школы. Дети не имеющих автомобилей и пользующихся общественным транспортом граждан также имеют право на получение образования. Поэтому каждый водитель должен быть дисциплинированным, и вне зависимости от того, будут ли сотрудники дорожной полиции патрулировать на территории, должны соблюдать правила остановки и стоянки транспортных средств".