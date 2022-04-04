Полиция предупредила водителей в связи с ветреной погодой

В связи с сильным ветром, наблюдаемым в столице, водителям рекомендуется не парковать транспортные средства на опасных участках.

В связи с сильным ветром, наблюдаемым в столице, водителям рекомендуется не парковать транспортные средства на опасных участках.

Об этом заявил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Баку (ГДП), майор полиции Араз Аскерли в ответ на запрос Report.

"Превышение скорости ветра над нормой на территории столицы создает опасную ситуацию для водителей и других участников движения. Рекомендуем водителям и пешеходам быть предельно осторожными, еще строже соблюдать правила техники безопасности, не парковать автомобили под многоэтажными домами, деревьями", - сказал он.

При этом лицам, пользующимся мопедами и мотоциклами, грузовыми автомобилями, а также пешеходам рекомендуется ограничить свое передвижение.