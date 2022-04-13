ГДП: Правительство одобрило предложения, связанные с водителями мопедов

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Сабаильского района приступили к контрольно-профилактическим мерам, связанным с водителями мопедов.

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Сабаильского района приступили к контрольно-профилактическим мерам, связанным с водителями мопедов.

Об этом Report сообщил главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"Несоблюдение правил дорожного движения, и как следствие этого увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов вызывают серьезную обеспокоенность и недовольство общественности. Водителям мопедов было рекомендовано в обязательном порядке пользоваться защитными касками и не нарушать общих правил. В частности, была проведена беседа с лицами, осуществляющими курьерскую службу.

Министерство внутренних дел внесло предложения по изменению законодательства в этой области, то есть относительно государственной регистрации мопедов (с объемом двигателя до 50 кубических метров), а также по обеспечению их водителей водительскими удостоверениями. Предложения были одобрены правительством", - сказал А.Аскерли.