ГДП: Открылась дорога, закрытая из-за пожара в Шабране

Открылась дорога, закрытая из-за пожара в Шабране.

Открылась дорога, закрытая из-за пожара в Шабране.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел.

В связи с пожаром в лесной полосе на 12-м км автодороги Гендоб-Ялама было временно изменено направление движения транспортных средств: "Движение транспортных средств, движущихся из столицы в направлении Хачмазского района, со 130-го км дороги в вынужденном порядке было перенаправлено в Губинский район. Сотрудники полиции обеспечили удобное и безопасное передвижение транспортных средств по альтернативным дорогам из Губинского района в Хачмазский район, а также в направлении столицы. В настоящее время на указанной территории предотвращен пожар и полностью восстановлено движение транспорта".