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ГДП: Отделы техосмотра будут работать и в праздничные дни

ГДП: Отделы техосмотра будут работать и в праздничные дни Будут работать все регистрационно-экзаменационные отделы и отделы техосмотра
Происшествия
18 марта 2021 г. 10:15
ГДП: Отделы техосмотра будут работать и в праздничные дни

"В связи с праздником Новруз сотрудники Государственной дорожной полиции будут работать в усиленном режиме".

Об этом в ответ на запрос Report сообщил начальник отдела по связям с общественными организациями Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

Он отметил, что в праздничные дни и на выходных в Баку и других городах и районах республики будут работать все регистрационно-экзаменационные отделы и отделы техосмотра:

"Для владельцев транспортных средств и водителей в нерабочие дни с целью техосмотра транспортных средств будут работать Центр технического осмотра в Сабунчинском районе столицы, Центр техосмотра в Гарадагском районе (около ТЦ "Садарак"), а также для выполнения регистрационных действий в связи с транспортными средствами в праздничные дни с 09:00 до 18:00 без перерыва будут работать экзаменационно-регистрационный отдел Главного управления ГДП, а также регистрационно-экзаменационные отделы и отделы техосмотра в других районах республики. Водители могут обращаться и для регистрации, и для техосмотра. Работа будет продолжаться как в обычные дни".

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