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ГДП: Отделы регистрации, экзаменов и техосмотра будут работать в праздники

ГДП: Отделы регистрации, экзаменов и техосмотра будут работать в праздники Для получения информации о прохождении технического осмотра транспортного средства граждане могут связаться по телефону (012) 511 08 40.
Происшествия
7 мая 2021 г. 10:47
ГДП: Отделы регистрации, экзаменов и техосмотра будут работать в праздники

"В связи с праздничными днями с 9 по 16 мая органы внутренних дел, в том числе сотрудники Государственной дорожной полиции, будут нести службу в усиленном режиме".

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник отдела по связям с общественными структурами Главного управления Государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

По его словам, в праздничные дни будут работать все регистрационно-экзаменационные отделы и отделы технического смотра, действующие как в Баку, так и в других городах и районах республики.

Н.Пириев отметил, что для получения информации о прохождении технического осмотра транспортного средства граждане могут связаться по телефону (012) 511 08 40.

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