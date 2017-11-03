ГДП оштрафовала водителя Baku Bus

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Баку оштрафован грубо нарушивший правила дорожного движения водитель автобуса, принадлежащего ООО Baku Bus.

Как сообщили Report в Управлении государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, было установлено, что водителем автобуса с государственным номерным знаком 99 JX 266, работающего по маршрутной линии №13, является Керимов Кямран Агакерим оглу. В отношении него составлен протокол по статье 327.4 Кодекса об административных правонарушениях (за движение в противоположную от установленного направления сторону на односторонних дорогах, нарушение горизонтальной разметки 1.1, 1.3 и 1.11, перенос транспортного средства на линию движения противоположного направления и движение в противоположном направлении). Водителю были выписаны 4 штрафных балла и штраф в размере 100 манатов.