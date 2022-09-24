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ГДП обратилось к водителям в связи с погодными условиями

ГДП обратилось к водителям в связи с погодными условиями Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с резким изменением погодных условий.
Происшествия
24 сентября 2022 г. 09:53
ГДП обратилось к водителям в связи с погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с резким изменением погодных условий.

В обращении, поступившем в Report из управления, говорится:

"По данным Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с 24 сентября в течение двух дней, на территории страны, особенно в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидаются резкое изменение погодных условий, сильный ветер и дожди.

Главное управление ГДП МВД, обращаясь к участникам дорожного движения, просит соблюдать осторожность при выезде на дорогу, строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять внимательность к другим участникам движения, в частности, к пешеходам для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций на дорогах.

Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, навесами следует быть более ответственными, не забывать о том, что в ветреную погоду движение затруднено и опасно, уделять особое внимание надежному креплению перевозимого ими груза.

Водители должны выбирать скорость движения своих транспортных средств в соответствии с погодными условиями, снижать скорость на открытой местности, не совершать резких маневров или резких торможений, не выполнять обгон без необходимости.

С учетом ветра и дождя транспортные средства следует останавливать вдали от объектов с высокой вероятностью обрушения, скольжения, поломки, опрокидывания, при парковке следует отдавать предпочтение закрытым пространствам.

Пешеходы должны учитывать ветреную и дождливую погоду, избегать на дорогах поведения, которое угрожает жизни и здоровью их самих и других участников движения".

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