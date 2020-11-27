ГДП обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Азербайджана еще раз обратилось к водителям, не прошедшим техосмотр в установленный законодательством срок или получили sms-информацию об этом

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Азербайджана еще раз обратилось к водителям, не прошедшим технический осмотр в установленный законодательством срок или получили sms-информацию об этом.

Как сообщили Report в управлении, юридические и физические лица для проведения технического осмотра транспортных средств с 09:00 до 18:00 ежедневно, в том числе по субботам и воскресеньям могут обратиться в центры технического осмотра, расположенные на территории Сабунчинского и Гарадагского районов столицы, а также в региональные регистрационно-экзаменационные и технические отделы, расположенные в других городах и районах республики.

Напомним, что управление автомобилями, не прошедшими технический осмотр в установленный законодательством срок в зависимости от назначения и года производства, выявляется с помощью специальных технических средств и лица, допустившие данную ошибку, привлекаются к административной ответственности по статье 339.1-1 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.