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Дорожная полиция обратилась к водителям

Дорожная полиция обратилась к водителям На центральном проспекте Баку заменяется асфальтовое покрытие, в связи с чем дорожная полиция обратилась к водителям.
Происшествия
25 февраля 2023 г. 09:53
Дорожная полиция обратилась к водителям

На центральном проспекте Баку заменяется асфальтовое покрытие, в связи с чем дорожная полиция обратилась к водителям.

Об этом сообщил Report главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"На проспекте Нефтяников от пересечения с улицей Азиза Алиева до пересечения с улицей Бюльбюля проводятся ремонтно-восстановительные работы с целью замены асфальтового покрытия. В связи с этим дорожная полиция рекомендует водителям 25-26 февраля по возможности меньше пользоваться личным транспортом в данном направлении", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakının mərkəzi prospektində asfalt örtüyü dəyişdirilir, yol polisi sürücülərə müraciət edib

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