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ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями

ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями По сообщению Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов с вечера 13 января усилится северо-западный ветер, ожидаются дождь, местами мокрый снег, на возвышенностях выпадет снег, в горных и предгорных районах из-за
Происшествия
13 января 2022 г. 11:35
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
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По сообщению Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов с вечера 13 января усилится северо-западный ветер, ожидаются дождь, местами мокрый снег, на возвышенностях выпадет снег, в горных и предгорных районах из-за морозной погоды ожидается гололед.

Об этом Report сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел, полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

"В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции рекомендует водителям быть осторожными, учитывая, что в горных и предгорных районах в результате мокрого снега и снега увеличивается вероятность скольжения транспортных средств на данных территориях рекомендуется по возможности не использовать автомобили с неподходящими для зимнего сезона шинами, также рекомендуется не парковать автомобили вблизи или под деревьями, крупными рекламными щитами, другими предметами и строениями, которые могут опрокинуться или сломаться из-за ветреной погоды, выбирать скорость в соответствии с метеорологическими условиями, проверять пригодность стеклоомывателей и стеклоочистителей автомобилей, а также не совершать без надобности резких маневров и торможения на дорогах", - отметил начальник отдела.

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