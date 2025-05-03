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ГДП обратилась к водителям, планирующим поездки на выходные

ГДП обратилась к водителям, планирующим поездки на выходные Главное управление дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям, планирующим поездки на выходные.
Происшествия
3 мая 2025 г. 12:46
ГДП обратилась к водителям, планирующим поездки на выходные

Главное управление дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям, планирующим поездки на выходные.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что дождливая погода, преобладающая в горных и предгорных районах, создает неблагоприятные условия для дорожного движения.

"Туман и морось, особенно в ночное и утреннее время, снижают видимость и повышают риск скольжения. Водители, направляющиеся в такие регионы, должны соблюдать меры предосторожности и избегать создания опасных ситуаций на дороге", — подчеркивается в сообщении.

ГДП также отмечает, что в выходные ожидается рост интенсивности движения на автомагистралях республиканского значения. В этой связи водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, проверять техническое состояние автомобилей, проявлять повышенную внимательность в условиях дождя и, по возможности, планировать поездки в светлое время суток.

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