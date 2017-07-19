ГДП обратилась к водителям и владельцам автомобилей

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В связи с жаркими погодными условиями на территории Азербайджана Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и владельцам автомобилей.

Как сообщили Report в управлении, в обращении отмечается, что согласно анализу ДТП на дорогах страны в течение летнего сезона, большинство зафиксированных аварий пришлось на дневное время.

Отмечается, что основной причиной этого являются жаркие погодные условия, в результате которых при управлении транспортным средством снижается реакция водителей на окружающие события, в некоторых случаях они засыпают за рулем: "С учетом сказанного, а также информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов о жарких погодных условиях на территории страны до 23 июля и даже повышения в некоторых местах температуры до 40 градусов, Главное управление дорожной полиции министерства внутренних дел просит водителей и владельцев автомобилей с целью собственной безопасности и безопасности пассажиров в дневное время по возможности не пользоваться персональным транспортом. Особенно на не имеющих систему кондиционирования или старых автомобилях с большим сроком эксплуатации не выезжать в длительные путешествия.

При неотложных обстоятельствах рекомендуется пользоваться маршрутными автобусами с кондиционерами, в случае необходимости использования персональных легковых автомобилей, не приспособленных к климату, пользоваться ими только в относительно прохладное время суток".