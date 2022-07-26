ГДП обратилась к водителям и пешеходам

10:27

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и пешеходам с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщили Report в управлении, расследование причин и условий дорожно-транспортных происшествий выявило, что их основной причиной являются несоблюдение правил дорожного движения.

В управлении отметили, что превышение установленного скоростного предела, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, маневрирования или проезда по перекрестку, не соблюдение дистанции и прочие нарушения могут привести к тяжким последствиям и соответственно к ответственности согласно закону.

"Каждый садящийся за руль водитель должен оценивать свои навыки вождения в соответствии с дорогой и погодными условиями, правильно оценивать опасную ситуацию, постоянно совершенствовать знания правил дорожного движения и навыки вождения", — говорится в обращении.

"Обращаемся к пешеходам с просьбой переходить дорогу по предусмотренным для пешеходов местам, были особо внимательными при тумане, в темное время суток, не пользоваться наушниками при переходе дороги", - указано в обращении.