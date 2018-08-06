ГДП обратилась к водителям: Держите исправными огнетушители

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Главное государственное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и владельцам транспортных средств.

Как сообщили Report в управлении, анализ пожаров, вызванных дорожно-транспортными происшествиями и техническими неисправностями показывает, что в момент происшествия в некоторых автомобилях или не было огнетушителей, чтобы предотвратить серьезные последствия, или срок эксплуатации огнетушителей истек, вследствие чего пожар не был вовремя потушен, что приводило к гибели зажатых в транспортном средстве лиц, тяжелым травмам, в лучшем случае было уничтожено имущество отдельных лиц или был нанесен им существенный материальный ущерб.

"Принимая во внимание сказанное, а также административную ответственность водителей в соответствии с действующим законодательством в случае отсутствия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки в автобусах, легковых, грузовых автомобилях и колесных тракторах, Главное государственное управление дорожной полиции вновь просит водителей и владельцев автомобилей обеспечить исправность необходимых принадлежностей в транспортных средствах, постоянно контролировать срок годности огнетушителей", - отметили в управлении.