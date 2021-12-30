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ГДП обратилась к участникам движения в связи с праздником

ГДП обратилась к участникам движения в связи с праздником Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздником.
Происшествия
30 декабря 2021 г. 09:49
ГДП обратилась к участникам движения в связи с праздником

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздником.

Как сообщили Report в ГУГДП, в обращении говорится:

"Главное управление Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел поздравляет участников движения с наступающим 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, призывает их строго соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, чтобы праздничные дни прошли в хорошем настроении.

Из опыта предыдущих лет известно, что в связи с праздником в нерабочие дни жители города посещают зоны отдыха, расположенные в различных регионах республики, а жители районов посещают столицу. По этой причине наблюдается рост интенсивности движения, спешка некоторых водителей, превышение ими установленных скоростных лимитов без учета сложившихся условий движения, нарушение правил обгона и маневрирования увеличивают вероятность возникновения аварий на дорогах".

С учетом изложенного ГУГДП рекомендует водителям не нарушать правила дорожного движения, выезжать на дальние расстояния в светлое время суток, проверять техническое состояние транспортного средства перед поездкой, пристегивать ремни безопасности, правильно оценивать скорость и соблюдать другие меры безопасности.

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Версия на азербайджанском языке DYP bayramla əlaqədar yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib

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