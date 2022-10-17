О нас

ГДП обратилась к участникам движения в связи с ожидающимися погодными условиями

ГДП обратилась к участникам движения в связи с ожидающимися погодными условиями Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к участникам движения в связи с ожидающимися погодными условиями.
Происшествия
17 октября 2022 г. 17:33
ГДП обратилась к участникам движения в связи с ожидающимися погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к участникам движения в связи с ожидающимися погодными условиями.

Как передает Report, в обращении говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии, 17 октября в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны, в основном ночью и утром, на некоторых участках магистральных автомобильных дорог видимость может быть ограничена до 300-800 метров.

В связи с этим ГДП обращается к участникам движения и просит их быть внимательными при отправлении в путь и соблюдать правила дорожного движения во избежание возможных аварий".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DYP hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Экслюзивные новости

Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi