ГДП обратилась к участникам движения в связи с ожидающимися погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к участникам движения в связи с ожидающимися погодными условиями.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к участникам движения в связи с ожидающимися погодными условиями.

Как передает Report, в обращении говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии, 17 октября в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны, в основном ночью и утром, на некоторых участках магистральных автомобильных дорог видимость может быть ограничена до 300-800 метров.

В связи с этим ГДП обращается к участникам движения и просит их быть внимательными при отправлении в путь и соблюдать правила дорожного движения во избежание возможных аварий".