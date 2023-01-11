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ГДП обратилась к родителям и водителям

ГДП обратилась к родителям и водителям ГДП обратилась к родителям и водителям.
Происшествия
11 января 2023 г. 18:49
ГДП обратилась к родителям и водителям

Государственная Дорожная Полиция обратилась к родителям и водителям.

Как сообщает Report, в обращении полиция призывает не оставлять маленьких детей без присмотра: "Информируйте их об осторожности при пользовании подземными и надземными, регулируемыми и нерегулируемыми пешеходными переходами, принимайте активное участие в привитии знаний и навыков правил дорожного движения.

В то же время просим всех водителей быть осторожными на дорогах, учитывать, что травма или гибель человека не только являются огромной трагедией для нашего общества, но и вызывают у человека, который ее совершил, пожизненное сожаление".

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