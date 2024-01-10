О нас

ГДП обратилась к пешеходам из-за погодных условий

ГДП обратилась к пешеходам из-за погодных условий Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам по поводу погодных условий.
Происшествия
10 января 2024 г. 18:57
ГДП обратилась к пешеходам из-за погодных условий

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщает Report, в управлении призвали пешеходов быть более внимательными и безоговорочно соблюдать правила дорожного движения.

"Раннее наступление темноты, дождливая погода создают ряд трудностей как для пешеходов, так и для других участников движения. Скользкость дорог, увеличение дальности видимости могут привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов", - говорится в обращении.

В управлении также отметили, что в большинстве случаев неправильная оценка пешеходами погодных условий и несоблюдение правил безопасности приводят к несчастным случаям.

"В очередной раз призываем пешеходов учитывая перечисленные выше обстоятельства быть более ответственными в вопросах собственной жизни и здоровья, безоговорочно соблюдать правила дорожного движения", - говорится в обращении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP hava şəraiti ilə bağlı piyadalara müraciət edib

Самое важное

Президент: Принятие трехстороннего Заявления на тех условиях, было нашим большим политическим успехом
Президент: Принятие трехстороннего Заявления на тех условиях, было нашим большим политическим успехом
10 января 2024 г. 20:24
Президент Азербайджана: Мы вели переговоры таким образом, чтобы свести к минимуму внешние давления в достижении наших целей
Президент Азербайджана: Мы вели переговоры таким образом, чтобы свести к минимуму внешние давления в достижении наших целей
10 января 2024 г. 20:21
Ильхам Алиев: Водружение Флага в Ханкенди стало окончательной точкой в нашей Победе
Ильхам Алиев: Водружение Флага в Ханкенди стало окончательной точкой в нашей Победе
10 января 2024 г. 20:17
Президент Ильхам Алиев: Мы завершили свое правое дело и сами восстановили справедливость
Президент Ильхам Алиев: Мы завершили свое правое дело и сами восстановили справедливость
10 января 2024 г. 20:15
Ильхам Алиев: Новая эра нашей современной истории началась именно после 20 сентября
Ильхам Алиев: Новая эра нашей современной истории началась именно после 20 сентября
10 января 2024 г. 20:13
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний Азербайджан входит, в прямом смысле слова, в число сильнейших стран мира
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний Азербайджан входит, в прямом смысле слова, в число сильнейших стран мира
10 января 2024 г. 20:13
Президент: Самым решающим моментом нашей независимой истории стал именно 2003 год
Президент: Самым решающим моментом нашей независимой истории стал именно 2003 год
10 января 2024 г. 20:11
Подразделения коммандос выполнили задачи по обезвреживанию укрытий условного противника
ФотоПодразделения коммандос выполнили задачи по обезвреживанию укрытий условного противника
10 января 2024 г. 13:10
Минздрав вновь обратился к населению в связи с корью
Минздрав вновь обратился к населению в связи с корью
10 января 2024 г. 11:45
Состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ в расширенном составе
9 января 2024 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi