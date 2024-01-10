ГДП обратилась к пешеходам из-за погодных условий

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам по поводу погодных условий.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщает Report, в управлении призвали пешеходов быть более внимательными и безоговорочно соблюдать правила дорожного движения.

"Раннее наступление темноты, дождливая погода создают ряд трудностей как для пешеходов, так и для других участников движения. Скользкость дорог, увеличение дальности видимости могут привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов", - говорится в обращении.

В управлении также отметили, что в большинстве случаев неправильная оценка пешеходами погодных условий и несоблюдение правил безопасности приводят к несчастным случаям.

"В очередной раз призываем пешеходов учитывая перечисленные выше обстоятельства быть более ответственными в вопросах собственной жизни и здоровья, безоговорочно соблюдать правила дорожного движения", - говорится в обращении.