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ГДП обратилась к лицам, организующим экскурсии учащихся

ГДП обратилась к лицам, организующим экскурсии учащихся Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к лицам, организующим экскурсии или другие поездки учащихся.
Происшествия
13 июня 2022 г. 19:45
ГДП обратилась к лицам, организующим экскурсии учащихся

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к лицам, организующим экскурсии или другие поездки учащихся.

Как сообщает Report, ведомство обнародовало свои рекомендации по таким поездкам.

"В связи с началом летнего сезона значительно увеличилось количество случаев организации школьных экскурсий или просто поездок в зоны отдыха с развлекательной целью. Но, к сожалению, при организации таких поездок не соблюдаются установленные требования по безопасности дорожного движения. Учитывая текущую ситуацию, Министерство внутренних дел предприняло необходимые шаги для повышения эффективности работы в этой области.

Так, при поступлении в органы внутренних дел из отделов образования обращений, связанных с перевозкой учащихся в центры отдыха, предусматривается обратить внимание на соответствие технического состояния автобусов, выбранных для этой цели, вместимость пассажиров, наличие у водителей прав на управление этими транспортными средствами, а также при необходимости осуществлять их бесплатное сопровождение патрульными автомобилями сотрудниками Государственной дорожной полиции", - сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

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