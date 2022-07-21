ГДП обратилась к гражданам в связи с погодными условиями

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями.

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями.

В поступившем Report сообщении говорится:

"В связи с прогнозом Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов о том, что на территории страны сохранятся ветреные погодные условия, местами пройдут дожди, Главное управление государственной дорожной полиции рекомендует всем участникам движения быть предельно внимательными и осторожными в целях защиты жизней и здоровья, предотвращения различных неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, а также во избежание повреждения транспортных средств.

В дождливую погоду водители должны соблюдать достаточное расстояние между автомобилями с учетом дорожных и метеорологических условий, минимизировать ограничение скорости, быть осторожными при обгоне и маневрировании, а также содержать в чистоте государственные номерные знаки транспортных средств, следить за тем, чтобы стеклоочистители и стеклоомыватели, световые приборы находились в исправном состоянии".