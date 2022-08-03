Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем "Карабах" – "Ференцварош"

Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с матчем "Карабах" – "Ференцварош".

Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с матчем "Карабах" – "Ференцварош".

Как заявил в ответ на запрос Report старший инспектор управления майор полиции Араз Аскерли, болельщикам рекомендуется пользоваться общественным транспортом.

"Сегодня на первой игре третьего классификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова в Баку встретятся чемпион Азербайджана "Карабах" и венгерский клуб "Ференцварош". Желаем удачи нашей команде. Мы рекомендуем гражданам пользоваться общественным транспортом и быть на стадионе за 1 час до начала игры", - подчеркнул он.