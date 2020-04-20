ГДП о ликвидации постов дорожной полиции

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана прокомментировало распространившуюся информацию о ликвидации постов на территории республики.

Как передает Report, начальник отдела по связям с общественностью ГУГДП, полковнк полиции Кямран Алиев отметил, что на межрайонных дорогах в настоящее время установлены различные стационарные посты.

"С 19 апреля были установлены несколько дополнительных постов, которые сейчас осуществляют деятельность. В основном они контроируют въезд-выезд в административную территорию столицы. Однако в самом Баку места и время этих постов периодически меняются. В зависимости от условий, посты устанавливаются то на одной, то на другой улице или перекрестке. Ликвидировать посты еще рано".