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ГДП о ликвидации постов дорожной полиции

ГДП о ликвидации постов дорожной полиции в Азербайджане

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана прокомментировало распространившуюся информацию о ликвидации постов на территории республики.

Как передает Report, начальник отдела по связям с общественностью ГУГДП, полковнк полиции Кямран Алиев отметил, что на межрайонных дорогах в настоящее время установлены различные стационарные посты.

"С 19 апреля были установлены несколько дополнительных постов, которые сейчас осуществляют деятельность. В основном они контроируют въезд-выезд в административную территорию столицы. Однако в самом Баку места и время этих постов периодически меняются. В зависимости от условий, посты устанавливаются то на одной, то на другой улице или перекрестке. Ликвидировать посты еще рано".

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