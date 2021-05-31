ГДП: Ношение медмасок в общественном транспорте обязательно

"С сегодняшнего дня в Азербайджане отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе, но это решение не касается закрытых пространств, в том числе общественного транспорта".

"С сегодняшнего дня в Азербайджане отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе, но это решение не касается закрытых пространств, в том числе общественного транспорта".

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

Он обратился к участникам движения: "Отмена обязанности носить маску на открытом воздухе не означает, что вы можете не носить маску в общественном транспорте и частных автомобилях. Люди, пользующиеся общественным транспортом и услугами такси, обязательно должны использовать медицинскую маску".

"Что касается личных транспортных средств, то водитель может не использовать маску, если едет в автомобиле один или с членами семьи. Но при наличии в автомобиле других лиц и водитель, и пассажир обязательно должны использовать медицинскую маску. В противном случае применяется административное взыскание по статье 211.2 Кодекса об административных правонарушениях", - отметил начальник отдела.