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ГДП: Ношение медмасок в общественном транспорте обязательно

ГДП: Ношение медмасок в общественном транспорте обязательно "С сегодняшнего дня в Азербайджане отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе, но это решение не касается закрытых пространств, в том числе общественного транспорта".
Происшествия
31 мая 2021 г. 16:34
ГДП: Ношение медмасок в общественном транспорте обязательно
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"С сегодняшнего дня в Азербайджане отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе, но это решение не касается закрытых пространств, в том числе общественного транспорта".

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

Он обратился к участникам движения: "Отмена обязанности носить маску на открытом воздухе не означает, что вы можете не носить маску в общественном транспорте и частных автомобилях. Люди, пользующиеся общественным транспортом и услугами такси, обязательно должны использовать медицинскую маску".

"Что касается личных транспортных средств, то водитель может не использовать маску, если едет в автомобиле один или с членами семьи. Но при наличии в автомобиле других лиц и водитель, и пассажир обязательно должны использовать медицинскую маску. В противном случае применяется административное взыскание по статье 211.2 Кодекса об административных правонарушениях", - отметил начальник отдела.

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Версия на азербайджанском языке Avtomobillərdə maskadan istifadə ilə bağlı rəsmi açıqlama

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