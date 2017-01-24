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    ГДП начала расследование в связи с видеокадрами, где водитель умоляет сотрудника дорожной полиции

    После расследования в отношении Эльвина Мовланова будут предприняты серьезные дисциплинарные меры

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Главном управлении Государственной дорожной полиции начато расследование в связи с распространившимися в социальных сетях видеокадрами, где водитель умоляет сотрудника дорожной полиции.

    Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью ГУГДП Камран Алиев. 

    Он отметил, что Эльвин Мовланов, управляющий автомобилем с государственными регистрационным знаком 99 YP 965, и снявший эти видеокадры, служит на территории Сабирабадского района: "Распространившееся в соцсетях видео пройдет экспертизу. После расследования в отношении Эльвина Мовланова будут предприняты серьезные дисциплинарные меры".

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