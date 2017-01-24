ГДП начала расследование в связи с видеокадрами, где водитель умоляет сотрудника дорожной полиции

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Главном управлении Государственной дорожной полиции начато расследование в связи с распространившимися в социальных сетях видеокадрами, где водитель умоляет сотрудника дорожной полиции.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью ГУГДП Камран Алиев.

Он отметил, что Эльвин Мовланов, управляющий автомобилем с государственными регистрационным знаком 99 YP 965, и снявший эти видеокадры, служит на территории Сабирабадского района: "Распространившееся в соцсетях видео пройдет экспертизу. После расследования в отношении Эльвина Мовланова будут предприняты серьезные дисциплинарные меры".