ГДП: Количество ДТП в феврале сократилось на 22%

В феврале текущего года в 98 дорожно-транспортных происшествиях погибли 56, пострадал 81 человек.

В феврале текущего года в 98 дорожно-транспортных происшествиях погибли 56, пострадал 81 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел.

В нем отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 27 фактов (22%), число летальных исходов - на 12 человек (18%), а пострадавших - на 81 человек (24%).

Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение роста числа дорожно-транспортных происшествий, оказали положительное влияние на сокращение количество аварий, заявили в Главном управлении.