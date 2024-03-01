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ГДП: Количество ДТП в феврале сократилось на 22%

ГДП: Количество ДТП в феврале сократилось на 22% В феврале текущего года в 98 дорожно-транспортных происшествиях погибли 56, пострадал 81 человек.
Происшествия
1 марта 2024 г. 16:06
ГДП: Количество ДТП в феврале сократилось на 22%

В феврале текущего года в 98 дорожно-транспортных происшествиях погибли 56, пострадал 81 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Главного управления государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел.

В нем отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 27 фактов (22%), число летальных исходов - на 12 человек (18%), а пострадавших - на 81 человек (24%).

Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение роста числа дорожно-транспортных происшествий, оказали положительное влияние на сокращение количество аварий, заявили в Главном управлении.

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Версия на азербайджанском языке DYP: Ötən ay yol qəzalarının sayı 22% azalıb

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