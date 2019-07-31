ГДП и МВД Азербайджана проведут месячник "Чистый воздух"

С целью предотвращения вреда, наносимого вредными выбросами от автомобилей окружающей среде и здоровью человека, с 1 по 31 августа Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел и Министерство экологии и природных ресурсов проведут на территории Азербайджана месячник "Чистый воздух".

Об этом Report сообщили в Главном управлении ГДП.

Сообщается, что в последнее время на автодорогах часто встречаются транспортные средства, в выхлопных газах которых содержатся превышающие норму вредные средства, попадающие в атмосферу. Эксплуатация таких транспортных средств загрязняет атмосферный воздух и отрицательно влияет на жизнь и здоровье людей.

Сегодня по республике более 75% загрязняющих атмосферу веществ приходятся на долю автомобилей и двигателей, работающих на жидком топливе. По подсчетам, в течение года автомобильный транспорт выбрасывает в атмосферу около 700 тыс. тонн вредных веществ.

ГУГДП просит водителей транспортных средств эксплуатировать автомобили, если те находятся в технически пригодном состоянии. В противном случае они будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством.