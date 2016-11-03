ГДП: Бесхозные автомобили на штрафных площадках будут сданы на металлолом

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "На штрафных площадках Государственной дорожной полиции находится много пригодных и непригодных автомобилей, оставленных владельцами и стоящих там годами. В связи с этим ГДП неоднократно обращалась к их владельцам и направляла официальное извещение, однако несмотря на это владельцы не забирают свои автомобили с площадок".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник Камран Алиев.

По его словам, из-за этого на данных площадках образуется скопление автомобилей: "Это создает проблемы для размещения транспортных средств на стоянках. Мы неоднократно обращались к населению, чтобы они забрали свои автомобили. Если автомобиль не нужен им, они заполняют форму и отказываются от автомобилей. После этого их автомобили будут утилизированы государством и сданы на металлолом. Там есть и такие автомобили, которые стоят там в течение долгих лет после аварии. Запчасти этих автомобилей уже непригодны, и если никто не заберет эти автомобили и не обратится для их утилизации, будет сделано обращение в суд".

К.Алиев добавил, что некоторые автомобили стоят на стоянках ГДП в течение 15 лет.