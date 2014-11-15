ГДП Азербайджана с этой ночи начнет проводить рейды

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане истекает срок разрешения на сезонное использование в автомобилях жалюзи, изготовленных промышленным путем. Об этом сообщил Report начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Баку (ГУДПБ) Вагиф Асадов.

Он отметил, что с 16 ноября водители, не следующие этим правилам, будут оштрафованы в соответствующем порядке на 150 манатов. "С завтрашнего дня начнутся рейды. Сегодня с 12 часов ночи наши сотрудники начнут проводить эти мероприятия".

В.Асадов сообщил, что с начала 2014 года до сегодняшнего дня оштрафованы 3000 водителей, которые использовали в своих автомобилях не отвечающие стандартам шторки, жалюзи и пленки.

Он также отметил, что группа из сотрудников ГДП сегодня вела наблюдение на улицах и дорогах, относящихся к административной территории города. "В ходе наблюдения было установлено, что количество автомобилей, использующих шторки, жалюзи и пленки, очень мало", - добавил В.Асадов.

Отметим, что с этого года согласно решению Государственного Комитета по стандартизации, метрологии и патентам, учитывая климатические условия Азербайджана, каждый год с 1 мая по 15 ноября в автомобилях разрешено использование жалюзи, изготовленных промышленным путем.