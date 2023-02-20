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Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции

Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции С целью оказания помощи пострадавшим в связи с землетрясением в Турции из Азербайджана в братскую страну прибыли два гази-добровольца.
Происшествия
20 февраля 2023 г. 15:02
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции

С целью оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции из Азербайджана в братскую страну прибыли два гази-добровольца.

По сообщению сотрудника Report, командированного в Турцию, бывшие военнослужащие спецназа Азербайджана, ветераны Отечественной войны Вусал Пашазаде и его двоюродный брат Руслан Керимов оказывают помощь людям, пострадавшим от стихийного бедствия в братской стране.

В беседе с сотрудником Report В.Пашазаде отметил, что вместе с двоюродным братом они занимаются установкой палаток.

"После землетрясения в Турции мы решили приехать в братскую страну в качестве волонтеров. Помогаем в установке палаток. Стараемся оказывать морально-психологическую поддержку людям", - сказал он.

Р.Керимов отметил, что помимо установки палаток, они раздавали гуманитарную помощь, участвовали в разгрузке прибывающей гумпомощи.

Отметим, что прибывшая в братскую страну команда из 760 человек министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает работу по ликвидации последствий землетрясения.

В результате поисково-спасательных операций, проведенных до сих пор в провинциях Кахраманмараш и Хатай, спасатели из Азербайджана вызволили из-под обломков в общей сложности 53 человек, извлекли тела 780 погибших.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın qaziləri könüllü şəkildə Türkiyəyə yardıma gedib

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