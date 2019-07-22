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Газетам Азербайджана выделен миллион манатов

Газетам Азербайджана выделен миллион манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О выделении дополнительной финансовой помощи издаваемым в Азербайджанской Республике газетам".

Как сообщает Report, для оказания издаваемым в стране газетам дополнительной финансовой помощи из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного главы государства Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики выделено 1 миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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