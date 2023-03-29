Ганира Пашаева: Решительно осуждаем вооруженное нападение на Фазиля Мустафу

"Решительно осуждаем вооруженное нападение на Фазиля Мустафу. Это ужасное преступление. Я уверена, что правоохранительные органы в ближайшее время выявят заказчиков и совершивших это нападение".

"Решительно осуждаем вооруженное нападение на Фазиля Мустафу. Это ужасное преступление. Я уверена, что правоохранительные органы в ближайшее время выявят заказчиков и совершивших это нападение".

Как передает Report, об этом заявила депутат Ганира Пашаева, комментируя покушение на коллегу Фазиля Мустафу.

"Фазиль Мустафа всегда выступал против шагов, направленных против государства, народа, открыто высказывал свое мнение. Но наше государство в кратчайшие сроки выявляет и привлекает к ответственности преступников, совершивших подобные деяния", - отметила парламентарий.