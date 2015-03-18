​Гамлет Исаханлы: Видеокадры не имеют никакого отношения к моей дочери

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Учредитель Университета Хазар Гамлет Исаханлы распространил заявление в связи со скандалом вокруг его дочери Улькер Исаевой. Как сообщает Report, ректор отрицает, что на видео заснята его дочь У.Исаева: "В то время как я находился за границей, 17 марта мне позвонил один журналист, сказав, что мою дочь избили в машине и, кажется, убили. Вы можете представить мое состояние. Я связался с родными, и оказалось, что информация лживая. Потом мне позвонил второй журналист, и я очень резко ответил ему (что я говорил, не помню). На самом деле, моя дочь с друзьями отмечали 8 марта. После вечеринки девушек развозили по домам. В машине находилась также одна из участниц вечеринки по имени Катя. Видимо, находясь в нетрезвом состоянии, она начала скандалить, используя нецензурные выражения. Находящиеся в машине парни разозлились и, остановив машину, высадили ее. Как с ней обращались, вы можете видеть на видеокадрах. Эти видеокадры не имеют никакого отношения к моей дочери. После этого парней допросили правоохранительные органы. Моя дочь, чтобы спасти друзей от наказания, заявила, что на видео она и не имеет никаких претензий. Вина моей дочери только в этом. Затем эта видеозапись передается в прессу со стороны работника суда (возможно, следователя), выкладывается в интернет, в итоге, распространяется лживая информация. Я требую от прокуратуры выяснить, кто выложил видеозапись в интернет и предпринять соответствующие меры".