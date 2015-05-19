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    Гаджибала Абуталыбов: На первом этапе пострадавшим окажут помощь в размере 1000 манат

    Пострадавших разместят в коттеджах, им будет оказана необходимая помощь

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Глава исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов побывал на месте пожара.

    Как сообщает Report, мэр столицы встретился с жильцами сгоревшего здания и заявил, что на первом этапе погорельцам будет выдано 1000 манат: "Пострадавших разместят в коттеджах, им будет оказана вся необходимая помощь. В связи с этим уже создана государственная комиссия".

    Отметим, что сегодня в жилом здании на проспекте Азадлыг, 200/36 в Бинагадинском районе произошел пожар. В результате погибли 14 человек, а более 50-ти пострадали.

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