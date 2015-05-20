​Гаджибала Абуталыбов: Если облицовочные материалы были некачественными, почему ответственные лица не контролировали это?!

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Если кто-то из жителей сгоревшего здания не пожелает разместиться в предложенных коттеджах или домах со всеми условиями, им по-прежнему будут выдаваться денежные средства на аренду жилья".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов.

По его словам, большинство жильцов получили первоначальную помощь в размере 1000 манатов: "Материальная помощь будет выдаваться до тех пор, пока граждане не переедут в свои квартиры. Мы сказали жильцам, что деньги на аренду жилья будут выдаваться им даже если они разместились в домах родственников. Кроме того, государство выдаст близким погибших и раненых специальное пособие".

Касаясь причины пожара, Г.Абуталыбов отметил, что все прояснится после окончания следственных мероприятий. По словам мэра, выдвигать какую-либо версию до окончания следствия было бы неправильно: "Мы сможем прийти к определенному решению до завтрашнего вечера. Предположений много. Вполне возможно, что материал на самом деле был некачественным. Если облицовочные материалы были некачественными, почему ответственные не контролировали это?! Процесс должны были контролировать как импортеры, так и те, кто занимался облицовкой зданий. К процессу облицовки приступили 2-3 года назад. Однако до сих не произошло ни одного пожара. Нужно выяснить, почему это случилось именно сейчас".

Г.Абуталыбов добавил, что президент Ильхам Алиев распорядился по поводу проверки качества облицовок в течение ближайших двух дней: "За это время будет проведена экспертиза. На всей территории Баку подобный материал был использован лишь при облицовке 140 зданий, которые в основном находятся в Бинагадинском, Хазарском, Хатаинском, Гарадагском, Наримановском, Насиминском, Сабунчинском, Сураханском, Ясамальском и Сабаильском районах. Планируется провести лабораторную экспертизу взятых образцов. Окончательный документ будет представлен мне. После этого мы сможем узнать причину пожара и решить, снимать облицовки, или нет. В отдельных документах указывается, что данный материал может быть использован при облицовке зданий. Им пользуются во многих странах мира, в том числе Турции, России, где облицовка не закрепляется на определенном расстоянии, а приклеивается прямо на стену. Расстояние, оставленное между стеной и облицовкой, также ускоряет процесс распространения огня. Причин, по которым мог возникнуть пожар, очень много. Поэтому, нужно подождать результатов расследования".

Касаясь вопроса о том, что пожар может быть связан с предстоящими I Европейскими играми, мэр заявил, что данная версия рассматривается: "Не стоит исключать и эту версию. Основная цель заключается в определении причин, так как облицовочные работы были проведены давно, а пожары произошли в последнее время. По распоряжению президента Ильхама Алиева перед всеми облицованными зданиями установлена охрана. Мы призываем людей к бдительности, так как сейчас все внимание мира устремлено к Азербайджану. Кто-то со стороны не будет охранять нас. Мы сами должны охранять и защищать себя".