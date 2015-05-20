​Гаджибала Абуталыбов: Если не будет никаких проблем, то ремонтные работы начнем в эту субботу - ФОТО

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Согласно поручению президента, виновники вне зависимости от их личности, обязательно будут наказаны". Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил глава исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов.

Он отметил, что завтра сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям проведут осмотр здания: "Если МЧС скажет, что здание устойчивое и там можно проводить работы, то мы сможем начать ремонтные работы. Если не будет никаких проблем, то ремонтные работы начнем в эту субботу".

Г.Абуталыбов сказал, что со всеми жителями дома по отдельности проведены встречи: "Многие семьи получили деньги, однако они сказали, что отправятся к родственникам. Это можно понять, потому что они нуждаются в моральной поддержке. Оставшись наедине в котеджах, они могут перенести психологическое потрясение. После полного капитального ремонта дома, жители смогут переселиться в свои квартиры. Они будут обеспечены всем необходимым, начиная от мебели и заканчивая кухонными принадлежностями. Надеемся, что все ремонтные работы в здании завершатся в течение двух-трех месяцев".