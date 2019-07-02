"Гаджи Мазан" попал в тяжелую аварию

"Гаджи Мазан" попал в тяжелую аварию в Азербайджане

2 июля, 2019 12:36

https://report.az/storage/news/7b70e5b14786aa09dc38f68249d5a0bd/f88a010b-746b-427c-9c1f-b8a479adcd2d_292.jpg В Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Как сообщает муганское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через территорию района отрезке дороги Алят-Астара. Перевернулся легковой автомобиль марки Range Rover. В результате ДТП пострадали Рамазан Гусейн оглу Зейналов 1959 г.р. и Рашад Рамиз оглу Керимов 1987 г.р. Раненые госпитализированы c тяжелыми травмами. По факту ведется расследование. Отметим, что Рамазан Зейналов,известный как "Гаджи Мазан", является близким родственником председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама гаджи Аллахшукюра Пашазаде.

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