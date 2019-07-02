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"Гаджи Мазан" попал в тяжелую аварию

"Гаджи Мазан" попал в тяжелую аварию в Азербайджане

В Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает муганское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через территорию района отрезке дороги Алят-Астара.

Перевернулся легковой автомобиль марки Range Rover. В результате ДТП пострадали Рамазан Гусейн оглу Зейналов 1959 г.р. и Рашад Рамиз оглу Керимов 1987 г.р.

Раненые госпитализированы c тяжелыми травмами. 

По факту ведется расследование. 

Отметим, что Рамазан Зейналов,известный как "Гаджи Мазан", является близким родственником председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама гаджи Аллахшукюра Пашазаде. 

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