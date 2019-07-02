"Гаджи Мазан" попал в тяжелую аварию

В Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает муганское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через территорию района отрезке дороги Алят-Астара.
Перевернулся легковой автомобиль марки Range Rover. В результате ДТП пострадали Рамазан Гусейн оглу Зейналов 1959 г.р. и Рашад Рамиз оглу Керимов 1987 г.р.
Раненые госпитализированы c тяжелыми травмами.
По факту ведется расследование.
Отметим, что Рамазан Зейналов,известный как "Гаджи Мазан", является близким родственником председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама гаджи Аллахшукюра Пашазаде.
Valeh DadaşovАвтор новости