Гаджи Мамедов встретился с адвокатом

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Бывший главный оперуполномоченный Главного управления розыска министерства внутренних дел Гаджи Мамедов, обвиняемый в убийствах и хищении людей, и отбывающий в настоящее время пожизненное заключение, обратился в президенту.

Как сообщает Report, Г.Мамедов, содержащийся в следственном изоляторе министерства национальной безопасности, впервые за последние годы встретился с членами семьи.

Члены семьи наняли ему адвоката, который уже встретился с Г.Мамедовым. Г.Мамедов рассказал своему адвокату о том, что в период, когда министром национальной безопасности был Эльдар Махмудов, ему угрожали и оказывали на него давление, поэтому он не смог высказаться на суде.

Г.Мамедов отметил, что бывший начальник Главного управления розыска МВД генерал Закир Насиров к этому делу никакого отношения не имеет.

Отметим, что бывший главный оперуполномоченный Главного управления розыска Гаджи Мамедов и еще 26 человек были арестованы в результате операции "Черный пояс", проведенной МНБ в ночь с 9 на 10-е марта 2005 года.

19 января 2007 года в Суде по тяжким преступлениям был вынесен приговор Г.Мамедову и остальным 26 лицам. Из них Г.Мамедов и З.Насиров приговорены к пожизненному заключению.