Гражданина Азербайджана осудили сроком на 10 лет в Грузии

Гражданин Азербайджана, обвиняемый в Грузии в незаконном приобретении и хранении крупной партии наркотических средств, лишен свободы сроком на 10 лет.

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Грузии.

Руставский городской суд признал полную вину гражданина Азербайджана Х.Г. по делу.

Судом было доказано, что этот человек незаконно приобрел и хранил 1269,794 г наркотического вещества ADB-FUBINACA, имеющего в составе психотропное вещество. Наркотическое вещество было обнаружено при обыске в квартире, где временно проживал гражданин Азербайджана, и его автомобиле. При его личном обыске также были обнаружены наркотические вещества - 96,2421 г "МДМА" и 1,5381 г "Бупренорфина".

Гражданин Азербайджана был задержан в Рустави 29 июля 2019-го года.