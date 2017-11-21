Футболист, совершивший в Баку разбой против гражданина Ирана, арестован в зале суда

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание суда по уголовному делу Мигдара Мамедова, Орхана Атаева и Магеррама Магеррамова, обвиняемых в совершении разбоя в отношении гражданина Ирана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова был оглашен приговор, согласно которому, М.Магеррамов лишен свободы сроком на 8 лет.

Мера пресечения в виде ареста также была избрана против лиц, находившихся под домашним арестом. Их арестовали в зале суда. О.Атаева и М.Мамедова приговорили к 4-м годам тюремного заключения.

Отметим, что из трех указанных лиц мера пресечения в виде ареста была избрана лишь в отношении М.Магеррамова, и хотя в период следствия в отношении О.Атаева и М.Мамедова избрали меру пресечения - арест, впоследствии их освободили.

Один из обвиняемых - М.Мамедов является футболистом. В свое время он выступал в составе сборной Азербайджана U17 и детской столичной команде "Кешля" (бывший "Интер").

Эти лица совершили разбой в отношении гражданина Ирана Муртазы Азера и жителя Баку Сади Мамиева.

Выяснилось, что задержанный М.Мамедов является свояком М.Магеррамова. М.Магеррамова задержали спустя 17 лет после свадьбы.