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    Футболист российского клуба высморкался в пятитысячную купюру - ВИДЕО

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Футболист российского клуба "Тосно" Станислав Манаев вызвал негодование болельщиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Lenta.ru, причина связана с тем, что футболист "Тосно" высморкался в пятитысячную купюру и выложил снятое видео на свою страницу в Instagram.

    Кроме того, Манаева упрекнули в том, что под видео он написал "Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк". Болельщики требуют, чтобы футболист извинился за свое поведение.

    Теперь игрок молодежной команды удалил видео и уверяет, что купюра была фальшивой.

    Отметим, что Манаев не играл в основном составе "Тосно".

    С дублерами он участвовал в 18-ти матчах и забил 1 гол. 

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