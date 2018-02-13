Футболист российского клуба высморкался в пятитысячную купюру - ВИДЕО

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Футболист российского клуба "Тосно" Станислав Манаев вызвал негодование болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Lenta.ru, причина связана с тем, что футболист "Тосно" высморкался в пятитысячную купюру и выложил снятое видео на свою страницу в Instagram.

Кроме того, Манаева упрекнули в том, что под видео он написал "Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк". Болельщики требуют, чтобы футболист извинился за свое поведение.

Теперь игрок молодежной команды удалил видео и уверяет, что купюра была фальшивой.

Отметим, что Манаев не играл в основном составе "Тосно".

С дублерами он участвовал в 18-ти матчах и забил 1 гол.