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    ​Футболист Джавид Гусейнов привлечен к следствию

    Он допрошен следователями

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Габала" Джавид Гусейнов привлечен к следствию. Об этом Report сообщили в клубе.

    Д.Гусейнов допрошен следователями в связи с фактом избиения и убийства сотрудника сайта ann.az Расима Алиева.

    Отметим, что 8 августа приблизительно в 18:00 житель Баку Алиев Расим Магомедали оглу 1984 года рождения был избит группой неизвестных лиц перед магазином "Байыл маркет" на территории поселка Байыл Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа примерно в 05:00.

    По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК, создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников городской прокуратуры и Главного управления полиции города.

    В интервью, которое журналист Расим Алиев дал в больнице, он отметил, что был избит родственниками футболиста клуба "Габала" Джавида Гусейнова.

    Президент Ильхам Алиев взял расследование  данного дела под личный контроль.

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