​Футболист Джавид Гусейнов привлечен к следствию

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Футболист клуба "Габала" Джавид Гусейнов привлечен к следствию. Об этом Report сообщили в клубе.

Д.Гусейнов допрошен следователями в связи с фактом избиения и убийства сотрудника сайта ann.az Расима Алиева.

Отметим, что 8 августа приблизительно в 18:00 житель Баку Алиев Расим Магомедали оглу 1984 года рождения был избит группой неизвестных лиц перед магазином "Байыл маркет" на территории поселка Байыл Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа примерно в 05:00.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК, создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников городской прокуратуры и Главного управления полиции города.

В интервью, которое журналист Расим Алиев дал в больнице, он отметил, что был избит родственниками футболиста клуба "Габала" Джавида Гусейнова.

Президент Ильхам Алиев взял расследование данного дела под личный контроль.