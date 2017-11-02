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    Футболист Агуэро стал лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" в истории

    Гол в ворота итальянского Наполи стал для Агуэро 178-м в карьере за Манчестер Сити

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий Серхио Агуэро вышел на первое место по забитым мячам в истории английского "Манчестер Сити".

    Как передает Report, об этом сoобщает РТ.

    Гол в ворота итальянского "Наполи" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов стал для Агуэро 178-м в карьере за "Манчестер Сити".

    По этому показателю он опередил Эрика Брука (177 мячей). Третье место среди бомбардиров "Манчестер Сити" занимает Томми Джонсон (166 мячей).

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