Футболист Агуэро стал лучшим бомбардиром "Манчестер Сити" в истории

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий Серхио Агуэро вышел на первое место по забитым мячам в истории английского "Манчестер Сити".
Как передает Report, об этом сoобщает РТ.
Гол в ворота итальянского "Наполи" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов стал для Агуэро 178-м в карьере за "Манчестер Сити".
По этому показателю он опередил Эрика Брука (177 мячей). Третье место среди бомбардиров "Манчестер Сити" занимает Томми Джонсон (166 мячей).
News DepartmentАвтор новости
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