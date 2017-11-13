Футбольные сборные Ганы и Египта сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Ганы дома сыграла вничью с командой Египта со счетом 1:1 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В составе гостей мяч забил Махмуд Абдельразек (61-я минута), у хозяев отличился Эдвин Гьяси (64).

В параллельном матче сборные Конго и Уганды также сыграли вничью - 1:1. Итоговое турнирное положение группы E: Египет (13 очков), Уганда (9), Гана (7), Конго (2).

Кроме команды Египта, участие на турнире обеспечили себе сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Сенегала, Марокко и Туниса.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.